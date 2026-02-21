Allanamientos por disparos en la vía pública: detuvieron a un hombre y secuestraron una pistola robada
El sospechoso, de 35 años, fue arrestado en un operativo en el que se incautó un arma 9 milímetros con pedido de secuestro por un delito ocurrido en 2025.
Un hombre de 35 años fue detenido en Mar del Plata en el marco de una investigación por disparos efectuados en la vía pública contra un joven de 21 años, quien resultó ileso.
El operativo fue realizado por personal de la Comisaría 15ª, con apoyo de otras dependencias y del Grupo de Apoyo Departamental. Se llevaron a cabo dos allanamientos en viviendas ubicadas en Calabrese al 3000 y Romano al 3000. En el primero no se encontraron elementos de interés, pero en el segundo fue arrestado el sospechoso.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola Bersa Thunder Ultra Compact calibre 9 milímetros, tres cargadores, 33 municiones y dos teléfonos celulares. Además, se constató que el arma tenía un pedido de secuestro activo por una causa de robo iniciada en diciembre de 2025.
La investigación se inició días atrás, cuando un joven denunció que fue interceptado en la calle por varios hombres armados que realizaron disparos en su dirección. En el lugar del hecho se hallaron vainas servidas y trabajó Policía Científica para recolectar pruebas.
Por disposición de la fiscal a cargo, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán y quedó imputado por tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento.
Según los registros judiciales, el hombre cuenta con antecedentes por usurpación, amenazas y otros hechos similares.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión