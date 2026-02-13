Dos hombres fueron identificados tras una serie de allanamientos realizados este 13 de febrero en el marco de una causa por amenazas calificadas y abuso de arma. Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas de Cerro Mercedario al 6800 e Isla Remolinos al 1100.

Ads

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 4 de febrero, cuando un vecino denunció que dos personas se presentaron en su casa de Isla Candelaria al 1300, haciéndose pasar por clientes de su comercio. Según el relato, como la víctima se negó a salir, los hombres reaccionaron de forma agresiva y efectuaron un disparo al aire antes de escapar en un Volkswagen Gol de color claro. No hubo heridos.

Con el avance de la causa, personal policial realizó dos allanamientos simultáneos que permitieron identificar a los presuntos responsables. Ambos fueron notificados de la imputación por amenazas calificadas y recibieron una orden de restricción de acercamiento hacia la víctima. No quedaron detenidos.

Ads

La causa continúa su curso en la Justicia.

Puede interesarte

Ads