Personal policial de la comisaría Decimoquinta llevó adelante dos allanamientos en el marco de una investigación por amenazas agravadas y desobediencia en contexto de violencia de género, logrando el secuestro de un arma de fuego que poseía pedido de secuestro activo. La causa es tramitada por la fiscalía especializada OCTCS, a cargo del fiscal Cubas, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2.

Las diligencias se realizaron en dos domicilios vinculados al imputado, un hombre de 30 años señalado como presunto autor de los hechos. El primer procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la zona de Coronel Suárez al 100, donde trabajaron efectivos de la comisaría Decimoquinta junto a personal de los Gabinetes Técnicos Operativos de distintas dependencias y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

En ese lugar no se halló al sospechoso ni elementos de interés para la causa, por lo que el resultado del allanamiento fue negativo. Sin embargo, el operativo continuó en un segundo domicilio situado en la zona de calle Nápoles al 4200.

Durante ese procedimiento, los efectivos policiales secuestraron una pistola calibre .22 con cargador y dos municiones. Tras la verificación correspondiente, se estableció que el arma registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de robo ocurrido el 9 de julio de 2011, requerido por la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial de Mercedes.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 3 de marzo por una mujer de 27 años, quien manifestó que su ex pareja, pese a tener vigente una restricción de acercamiento, continuaba hostigándola mediante llamadas y mensajes. Según relató, ese mismo día el hombre la interceptó en la vía pública, la amenazó de muerte y le exhibió un arma de fuego. La víctima aportó capturas de mensajes y fotografías del sospechoso con el arma, elementos que fueron incorporados a la causa mientras continúa la búsqueda del imputado.