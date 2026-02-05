Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera llevó adelante dos allanamientos en Mar del Plata, en el marco de una investigación por el robo de un motovehículo ocurrido el pasado 23 de enero de 2026.

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 y se realizaron en domicilios ubicados en los barrios Las Américas y Don Emilio, donde se logró el secuestro de autopartes, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

En el primer allanamiento, realizado en el barrio Las Américas, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, alrededor de treinta autopartes de motos, dos cajas de herramientas, dos herramientas eléctricas, un par de zapatillas marca Nike presuntamente utilizadas en el hecho, un buzo verde, dos pantalones negros y un moto Honda Wave, junto a su correspondiente cédula de identificación.

El segundo procedimiento tuvo lugar en el barrio Don Emilio, donde se incautaron cuatro teléfonos celulares, diecinueve autopartes de moto, un pantalón negro y una llave sacabujías.

Como resultado de los operativos, tres personas fueron imputadas: un menor de 15 años, un hombre de 38 años y una mujer de 54 años.

La Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del Dr. Walter Martínez Soto, dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal al menor por el delito de encubrimiento, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

En tanto, por el hallazgo de las autopartes, tomó intervención la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor, a cargo del Dr. Eduardo Layus, quien ordenó la imputación de la mujer por el delito de averiguación de ilícito, también sin medidas restrictivas.

Por su parte, el hombre mayor de edad fue notificado por encubrimiento, por disposición de la Dra. Baqueiro, titular de la UFI de Flagrancia, y recuperó la libertad en el marco del artículo 161 del CPP.

La investigación se originó tras el robo de una motocicleta Bajaj Rouser RS 200, de color rojo y negro, que había sido sustraída cuando se encontraba estacionada con candado en el disco de la rueda delantera, en la zona de Moreno entre Hipólito Yrigoyen y La Rioja. El damnificado fue un joven de 27 años.