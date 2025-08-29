La Policía Bonaerense llevó adelante este viernes una serie de allanamientos en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de la investigación por el robo de una moto ocurrido el pasado 20 de agosto en Avenida Vértiz y Valentini.

La víctima, un hombre de 37 años, denunció que cuatro sujetos armados le sustrajeron su motocicleta Zanella ZB color bordó, modelo 2025. Más tarde, logró recuperar el rodado en la intersección de Azopardo y Bestoso, donde también reconoció a tres de los autores del ilícito, a quienes incluso pudo fotografiar.

Tras la denuncia, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Tercera inició las tareas investigativas correspondientes y, con intervención de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor a cargo de la Dra. Lorena Irigoyen y el Juzgado de Garantías N°6 de la Dra. Lucrecia Bustos, se ordenaron tres allanamientos en domicilios ubicados en Azopardo entre Valentini y Bestoso, en Azopardo al 6100 y en Azopardo al 6300.

En uno de los operativos, los efectivos secuestraron un candado. Además, en inmediaciones de la vivienda allanada fue identificado uno de los jóvenes señalados por la víctima, de 19 años, quien quedó imputado y fue trasladado Tribunales para ser notificado e identificado.

El fiscal de la causa, Dr. Morán, dispuso la notificación del joven imputado mientras continúa la investigación para dar con el resto de los involucrados.

