En el marco de una investigación por averiguación de ilícito e infracción a la Ley 23.737, personal policial realizó el martes tres allanamientos en distintos puntos de Mar del Plata que derivaron en la aprehensión de dos jóvenes y el secuestro de drogas, armas y celulares.

La investigación se inició el pasado 6 de agosto, cuando una mujer de 33 años denunció que dos sujetos armados, a bordo de una motocicleta Honda Wave blanca, efectuaron al menos diez disparos contra el frente de su vivienda. Pese a la violencia del ataque, los moradores resultaron ilesos. Según la denuncia, los agresores poseen amplios antecedentes delictivos y mantienen conflictos con vecinos de la zona.

El operativo, coordinado por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 15ª junto al GAD y distintas dependencias policiales de la ciudad, se llevó a cabo el 13 de agosto en tres domicilios ubicados en Cabrera al 6800, Tapia al 6600 y Los Granados al 4900. En la primera vivienda fue aprehendido un joven de 20 años, donde además se secuestraron dos municiones calibre .32 y el carenado de una moto Honda Wave. En el segundo domicilio fue detenido un joven de 23 años y se incautaron diez teléfonos celulares de distintas marcas. Finalmente, en el tercer objetivo se halló un rifle de aire comprimido, una mira telescópica y 483 gramos de marihuana en cogollos.

La UFIJE N.º 6, a cargo de la fiscal Romina Díaz, dispuso la formación de causa para los imputados por los delitos investigados, aunque no se adoptaron medidas restrictivas de libertad.

