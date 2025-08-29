Una investigación de la Unidad Fiscal de Mar del Plata derivó en una serie de allanamientos en Mar del Sud y Miramar, tras denuncias por la presunta falsificación de informes sobre la calidad del agua en un polo educativo conformado por una escuela primaria, una secundaria y un jardín de infantes.

El caso comenzó hace cuatro meses, cuando familias advirtieron que varios estudiantes sufrían cuadros de gastroenteritis. Un análisis privado confirmó la presencia de bacterias peligrosas como escherichia coli y pseudomona aeruginosa, lo que hacía al agua no apta para el consumo.

Sin embargo, el Consejo Escolar presentó estudios con membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata que certificaban lo contrario. Una perito química de esa institución negó haber firmado los documentos, lo que derivó en la denuncia y posterior investigación.

La pesquisa apunta a un contratista del Consejo Escolar y a otras cuatro personas que habrían avalado los informes adulterados. En los allanamientos se secuestraron celulares, computadoras y documentación que ahora serán analizados por la Justicia.

