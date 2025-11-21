Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata realizó tres allanamientos en el barrio San Jorge, en una vivienda ubicada sobre Bolívar al 11.000, entre J. Deyacobbi y V. Laborante, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

Ads

La pesquisa, dirigida por los fiscales de la UFI Temática de Estupefacientes, Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi, y autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 4 a cargo del juez Francisco Tapia, permitió el secuestro de más de 60 envoltorios de cocaína fraccionada lista para su venta, además de cocaína en piedra de alta pureza, teléfonos celulares y unos 900.000 pesos presuntamente vinculados a la actividad ilícita.

La propiedad se encontraba fuertemente fortificada, con rejas reforzadas y trabas internas de hierro que dificultaron el ingreso policial. Durante el operativo, los ocupantes intentaron deshacerse de la droga arrojándola por el inodoro, pero el personal revisó el desagüe y logró recuperar la totalidad de los estupefacientes y el dinero.

Ads

Tras asegurar el lugar, los efectivos derribaron una estructura edilicia tipo “búnker”, utilizada exclusivamente para la venta de droga al menudeo.

La investigación había comenzado en julio a partir de información aportada por el grupo operativo de la dependencia policial y múltiples denuncias anónimas que señalaban movimientos compatibles con la comercialización de droga.

Ads

Como resultado, fueron aprehendidos un hombre de 35 años —trasladado a la Unidad Penal 44— y una mujer de 29 años —alojada en la Alcaidía de la Unidad Penal 50—, ambos imputados por infracción a la Ley 23.737 bajo la figura de comercialización de estupefacientes.