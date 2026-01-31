Una importante cantidad de autopartes y motopartes robados fueron secuestrados durante operativos realizados en dos domicilios del barrio San Jorge. Además, una mujer de 35 años quedó imputada por encubrimiento reiterado.

El procedimiento se realizó en San Martín 11234 y San Martín 11363, con intervención de la fiscal de Delitos contra la Propiedad Automotor, Lorena Irigoyena, y la participación de personal del GTO de la Comisaría Decimosegunda, junto a efectivos de las comisarías Cuarta, Sexta, Séptima, Decimoquinta y el Verificador Automotriz de la EPDS General Pueyrredon.

Durante la inspección de un establecimiento destinado a la compra y venta de metales no ferrosos, se constató que no contaba con habilitación municipal ni con libro de control policial. En el lugar se hallaron autopartes y motopartes con pedidos de secuestro activo, entre ellas cuadros de motocicletas, blocks de motores y partes de carrocería, algunas con numeración suprimida.

Como resultado de las diligencias, se procedió al secuestro de una importante cantidad de elementos de procedencia ilícita, vinculados a hechos de hurto y robo automotor, con requerimientos judiciales activos de distintas dependencias policiales del Departamento Judicial Mar del Plata y de otras jurisdicciones.

La responsable del comercio, una mujer de 35 años, fue notificada de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de encubrimiento, otorgándosele la libertad según lo establecido en el artículo 161 del mismo cuerpo legal.

Parte de los elementos incautados quedaron bajo depósito judicial, mientras que el resto fue formalmente secuestrado. Las actuaciones continúan, con tareas investigativas en curso para determinar la posible participación de otras personas, debido a la magnitud del material hallado.