Un allanamiento realizado en una vivienda de Bayley y Libertad permitió recuperar un auto que había sido robado en el centro de Mar del Plata y detener a un hombre de 77 años acusado de hurto automotor.

Ads

El hecho se inició el pasado 30 de septiembre, cuando un vecino de 41 años denunció el robo de su Renault Kwid, que había dejado estacionado en calle Garay al 2200. Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría Segunda iniciaron tareas investigativas que derivaron en la ubicación de la vivienda donde se encontraba el vehículo sustraído.

El operativo se concretó el 1 de octubre, con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). En el domicilio se incautó el rodado denunciado, además de teléfonos celulares y una notebook que quedaron secuestrados para la causa.

Ads

En el lugar fueron identificados tres moradores: dos hombres de 43 y 77 años y una mujer de 28. El Dr. Morán, a cargo de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA), dispuso la detención y traslado del imputado de 77 años a la Unidad Penal 44, mientras que los demás quedaron notificados pero en libertad.

Personal de la Policía Científica trabajó sobre el Renault Kwid secuestrado y obtuvo rastros papilares positivos en la puerta trasera, que refuerzan la acusación.

Ads

La investigación continúa bajo la carátula de Hurto Automotor, con intervención de la Justicia para determinar la participación de los demás implicados.

Puede interesarte