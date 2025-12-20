Un operativo policial se llevó a cabo en las últimas horas en Mar del Plata en el marco de una investigación por un robo agravado cometido con la simulación de un arma de fuego. El hecho tuvo como víctima a una mujer de 32 años y ocurrió el pasado 11 de diciembre en una inmobiliaria ubicada en la calle Strobel al 3500.

Según la denuncia, alrededor de las 16.30 un hombre ingresó al local “Erne Inmobiliaria” y simuló tener un arma en la cintura, aunque nunca llegó a exhibirla. Bajo amenazas, logró llevarse dos teléfonos celulares, una cadenita de oro y 50 mil pesos en efectivo, para luego darse a la fuga. La víctima no sufrió lesiones y dio aviso inmediato al 911. Todo el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

A partir de las imágenes y tareas investigativas, personal policial logró identificar al presunto autor del robo. Tras un trabajo de seguimiento, análisis de registros fílmicos y verificación de datos, se estableció un domicilio en la zona de Intendente Eduardo Peralta Ramos al 2900 como posible residencia del sospechoso.

Con la orden judicial correspondiente, efectivos del Gabinete Técnico Operativo junto al grupo GAD realizaron un allanamiento en el lugar. En la vivienda fueron identificados dos hombres, de 76 y 47 años, aunque el procedimiento arrojó resultado negativo, ya que el imputado no se encontraba allí.

Ante esta situación, el fiscal interviniente dispuso continuar con las tareas para dar con el acusado y libró una orden de detención, por lo que el sospechoso es intensamente buscado por la policía. La causa sigue en plena investigación.

