En el marco de una investigación por robo agravado, amenazas y daños, personal de la policía llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en una vivienda ubicada en calle Los Manzanos.

Ads

La medida fue ordenada por la Justicia tras tareas investigativas realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO), en relación a un hecho ocurrido el pasado 19 de marzo en una vivienda del barrio Fray Luis Beltrán.

Según la denuncia, durante la noche un grupo de al menos siete personas irrumpió de manera violenta en el domicilio de la víctima, exhibiendo un arma de fuego. Ya en el interior, causaron importantes destrozos, rompieron puertas, el portón de acceso, varios cristales y sustrajeron distintos elementos, entre ellos, dos televisores y una consola de videojuegos.

Ads

Antes de retirarse, uno de los agresores habría amenazado de muerte a la víctima y a su familia, utilizando un arma tipo revólver y advirtiendo que regresaría en el corto plazo.

A partir de las averiguaciones, los investigadores lograron identificar a dos presuntos involucrados: un hombre de 36 años y una mujer de 37, ambos domiciliados a pocos metros del lugar del hecho. Con esos datos, se solicitó y obtuvo la orden de allanamiento.

Ads

Durante el operativo, los policías hallaron a los imputados y secuestraron una réplica de revólver color plateado y municiones de distintos calibres (.45, .22, 7.63 y .38), elementos vinculados a la causa.

La Fiscalía dispuso el secuestro de los elementos incautados y notificó a los imputados de la formación de la causa sin ordenar su detención.

La investigación continúa con el objetivo de identificar al resto de las personas que habrían participado del hecho. Además, se analiza un conflicto previo entre las partes como posible desencadenante del episodio.