Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera llevó adelante un allanamiento en un departamento ubicado en avenida Independencia al 1900, en el marco de la causa por un robo agravado cometido en un comercio de Mar del Plata el pasado 16 de enero.

Ads

La diligencia fue ordenada tras una serie de tareas investigativas que permitieron establecer que uno de los imputados tenía en su poder la llave de un vehículo Peugeot, presumiéndose que se trataba del rodado utilizado para cometer el hecho. A partir de esa información, se realizó un rastrillaje en la zona donde días antes habían sido aprehendidos los sospechosos.

Como resultado del operativo, el personal policial logró localizar y secuestrar un Peugeot 206 color bordo, que se encontraba estacionado en calle Salta, entre Moreno y Belgrano, sin impedimento legal y a nombre de uno de los imputados.

Ads

Con los nuevos elementos de prueba recolectados, se obtuvo la orden de allanamiento y requisa. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un buzo con capucha —prenda que habría sido utilizada durante el robo—, cuatro teléfonos celulares y una funda acrílica transparente. Además, al requisar el vehículo, se halló café importado de Brasil que había sido sustraído del comercio asaltado.

De acuerdo a la investigación, se estableció que los involucrados integraban una banda que había planificado el robo de manera premeditada. Los investigadores sospechan que, tras cometer el asalto, los delincuentes se ocultaban en un alquiler temporario ubicado a unos 150 metros de la Comisaría Primera, desde donde se movilizaban en el vehículo secuestrado.

Ads

El fiscal interviniente, Dr. Berlingieri, convalidó el secuestro de la totalidad de la evidencia y dispuso la remisión de las actuaciones a sede judicial para continuar con el proceso.

Hecho precedente

Cabe recordar que el 17 de enero tres hombres fueron aprehendidos por su presunta participación en un robo agravado por el uso de arma, en poblado y en banda, ocurrido en un comercio de la zona de avenida Pedro Luro y 20 de Septiembre. El hecho se registró el 16 de enero alrededor de las 22.30, cuando los imputados ingresaron encapuchados, con guantes y armas, redujeron y ataron a la víctima y a otras personas presentes, y sustrajeron un bolso, un teléfono celular y una billetera.

Tras el rastreo del celular robado mediante Google, personal de Infantería Motorizada logró localizar a los sospechosos en un edificio de avenida Independencia y Belgrano, donde fueron aprehendidos tres sujetos de los cuales dos tenían 24 años y el otro 34. En la terraza del inmueble se hallaron los bolsos sustraídos, 25 teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, además de registros de cámaras de seguridad aportados por la víctima.

Ads

La causa quedó en manos de la UFIJE N°14, que dispuso las aprehensiones, el secuestro de los elementos y la continuidad de las actuaciones judiciales.