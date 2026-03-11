La Municipalidad rescató cinco gatos bebés, una gata adulta y un perro que se encontraban en condiciones inadecuadas de habitabilidad durante un operativo realizado a partir de una denuncia vecinal en una vivienda ubicada en el barrio Libertad.

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La intervención fue realizada por la división de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis en un domicilio de Leguizamón 1474, con intervención de la Unidad Fiscal Nº1 a cargo de Florencia Salas, y efectivos de la Comisaría Sexta.

Como resultado del operativo se rescató un perro de aproximadamente cuatro meses y una gata con sus cinco crías, que presentaban bajo peso corporal, signos de descuido, lesiones en el cuello y malnutrición.

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Tras el rescate, los animales fueron evaluados clínicamente por profesionales veterinarios. Actualmente permanecen en hogares de tránsito a la espera de una adopción responsable y serán entregados con las correspondientes castraciones y vacunaciones.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Sexta y avalada por Salas, quien dispuso una orden de allanamiento y el retiro de los animales por presunta situación de maltrato y abandono, en el marco de lo establecido por la Ley 14346.

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Se recordó además que desde el Municipio se realiza la difusión de los animales en tránsito para promover su adopción y garantizar el seguimiento veterinario necesario. Las personas interesadas en adoptar o brindar un hogar de tránsito pueden postularse a través del enlace www.bit.ly/Transitoparaadopcion.

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Para que el personal de Zoonosis pueda intervenir en casos similares, las denuncias deben realizarse en la comisaría más cercana o a través del formulario online disponible en www.seguridad.gba.gob.ar/#/home. Una vez efectuada la denuncia digital, se debe acercar una copia a Zoonosis en Canesa esquina Guanahani, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00, o cargar el número de denuncia en la web municipal.

De acuerdo con la Ordenanza Municipal Nº22031 sobre tenencia responsable, los propietarios o tenedores de mascotas deben garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, alojamiento apropiado, agua limpia, alimentación y cuidados que prevengan enfermedades zoonóticas. Además, los animales no pueden permanecer de forma habitual en balcones, terrazas, vehículos o espacios sin ventilación ni luz, ni deambular sueltos en la vía pública o en espacios no habilitados, debiendo circular con correa y collar.