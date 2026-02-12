El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 4ª, en el marco de una investigación iniciada por el robo ocurrido el 5 de febrero. Ese día, un hombre de 45 años denunció que le habían sustraído de su camioneta Volkswagen Amarok, estacionada en Jara al 400, una pistola Bersa Thunder calibre .22 con cargador, aunque sin municiones.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas, la Policía logró identificar a uno de los presuntos involucrados.

Durante el allanamiento se secuestraron prendas que habrían sido utilizadas al momento del hecho: una remera blanca, una campera rompeviento negra y zapatillas negras con suela blanca.

El joven fue notificado de la causa, pero no quedó detenido. Deberá presentarse a declarar ante la Justicia en los próximos días.

