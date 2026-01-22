En el marco de una investigación por el robo de autos, personal policial realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Don Bosco donde pudo secuestrar municiones, réplicas de armas de fuego, documentación vehicular, llaves de distintos rodados, indumentaria utilizada para reparto, entre otros artículos de interés.

Ads

El operativo se realizó en Perú al 1800, con participación de agentes de la Comisaría Cuarta y el aval del Juzgado de Garantías N°3. La medida fue dispuesta a partir de tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de cámaras privadas y el análisis de información, lo que permitió identificar al presunto autor de un robo de vehículo, quien se movilizaba en una moto de 110 cc y utilizaba indumentaria tipo delivery.

El allanamiento se concretó con la colaboración del Grupo GAD y arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de municiones calibre 9 mm, réplicas de armas de fuego, documentación vehicular, llaves de distintos rodados, indumentaria utilizada para reparto y otros elementos de interés vinculados a vehículos sustraídos.

Ads

Puede interesarte

En el domicilio se encontraba un hombre de 26 años, quien fue notificado de la formación de causa por el delito de encubrimiento, sin que se adoptaran medidas restrictivas de su libertad. Asimismo, se dispuso la continuidad de las tareas investigativas para determinar la posible existencia de nuevas víctimas en relación con la documentación y llaves secuestradas.

Como antecedente, el imputado había sido aprehendido el pasado sábado durante un operativo preventivo de la Comisaría Cuarta, luego de ser interceptado tras abandonar un vehículo Volkswagen Golf que había sido sustraído horas antes. En esa oportunidad se secuestraron el rodado, un teléfono celular y prendas de vestir.

Ads

Ese hecho se encontraba vinculado a un robo automotor ocurrido un día antes en jurisdicción de la Comisaría Segunda, cuya víctima fue un hombre de 80 años que fue abordado en la vía pública y despojado de su vehículo, sufriendo lesiones, lo que motivó el inmediato pedido de secuestro del rodado.