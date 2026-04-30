Un allanamiento de urgencia realizado el 29 de abril en una vivienda ubicada en la intersección de Pirán y Aragón permitió recuperar dos vehículos robados en Mar del Plata. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Séptima, en el marco de una investigación por sustracción de automotores.

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Según informaron fuentes policiales, el operativo se concretó tras el análisis de material fílmico y tareas de geolocalización que indicaban que uno de los rodados sustraídos podía encontrarse en ese domicilio. Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al inmueble y constataron la presencia de dos vehículos con pedido de secuestro vigente.

En el lugar se incautó una camioneta Volkswagen Amarok y un Nissan Kicks, ambos vinculados a hechos delictivos recientes. Además, dentro de la vivienda se hallaron municiones calibre .22, que también fueron secuestradas.

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De acuerdo a la investigación, uno de los vehículos había sido sustraído el 18 de marzo bajo la modalidad de hurto automotor, mientras que el otro fue robado el 28 de abril en un hecho de robo agravado con uso de arma de fuego.

Interviene la UFIJE ODCPA, que dispuso el secuestro de los rodados para la realización de pericias y su posterior restitución a sus propietarios. Por el momento, no se adoptaron medidas restrictivas contra la dueña del inmueble, mientras continúan las actuaciones para identificar a los autores de los hechos.

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