Un operativo policial en una vivienda de la zona de 9 de Julio al 7600 terminó con dos hombres detenidos, una mujer imputada y el secuestro de un importante arsenal, en el marco de una investigación iniciada tras un hecho de “cuento del tío” denunciado por un hombre de 81 años.

Según la denuncia, el 24 de julio, alrededor de las 17:45, la víctima paseaba a su perro por la plaza Peralta Ramos cuando fue abordada por un hombre que le tocó bocina y le dijo conocerlo. Tras un breve diálogo, en el que el jubilado creyó que se trataba del abogado de su hija, el sospechoso le contó que había vendido un departamento y le pidió guardar el dinero en su casa. La víctima aceptó y lo llevó hasta su vivienda a bordo de un Ford Focus azul. Una vez allí, le mostró el lugar donde guardaba USD 35.000 y, horas después, constató que el dinero había desaparecido.

Con la intervención de la UFI N°4, a cargo de la Dra. Mandangaran, y la UFI de Flagrancia del Dr. Arévalo, personal de la Comisaría 2ª realizó ayer un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde también se halló el vehículo utilizado en el hecho.

En el lugar fueron identificados dos hombres de 43 y 25 años y tres mujeres, entre ellas una de 76 años. Durante la requisa se secuestraron prendas coincidentes con las usadas en el robo, 400 dólares, dos teléfonos celulares y un arsenal que incluía un revólver calibre .22 marca Jaguar, una carabina calibre .22 marca Venturini S.A., dos escopetas de calibres 16 y 14 milímetros, una pistola calibre .320 sin marca, municiones de diversos calibres y dos réplicas plásticas de pistolas. En el registro del Ford Focus no se hallaron elementos de interés para la causa.

El hombre de 43 años fue imputado por hurto y tenencia ilegal de arma de uso civil, y trasladado a la Unidad Penal N°44. El hombre de 25 años fue acusado de tenencia ilegal de arma, además de contar con antecedentes por infracción a la Ley 23.737, amenazas y desobediencia. La mujer de 76 años también quedó imputada por tenencia ilegal de arma de uso civil, y recibió en carácter de depositaria judicial el dinero secuestrado.

