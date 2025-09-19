En el marco de una investigación por robos de automotores, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda de Ricardo Rojas, entre Río Negro y Tomás Falkner, donde se secuestraron vehículos y autopartes con pedido de secuestro activo.

El operativo, que tuvo lugar en la tarde del jueves, fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Segunda con apoyo del GTO de la Comisaría Quinta y el Grupo GAD, bajo las órdenes del Juzgado de Garantías N° 3 a cargo de la Dra. R. Frende y la UFIJE ODEPA de la Dra. Lorena Hirigoyen.

Durante el procedimiento, en el domicilio sindicado, que se encontraba sin moradores, se incautaron: un Ford Focus gris oscuro (patente AD024HY) con pedido de secuestro activo; autopartes correspondientes a un Audi A5 2.0 coupé blanco con vidrios polarizados, denunciado como robado el 18 de marzo de este año en Parque Camet; una chapa patente AB238QX sin pertenencia ni secuestro vigente; autopartes varias de un Volkswagen Gol (patente CWE785), con antecedente de pedido de secuestro dado de baja.

Según se informó, la Justicia ordenó el secuestro de todos los elementos de interés para la causa.

Los hechos previos

La investigación se originó a partir de dos denuncias recientes. La primera ocurrió el 18 de marzo de 2025, cuando un hombre estacionó su Audi A5 en el Parque Camet y, en apenas media hora, desconocidos se lo sustrajeron. La segunda fue el 13 de septiembre, cuando un hombre de 83 años fue sorprendido en su domicilio de San Luis al 3900 mientras lavaba su Ford Focus. Un delincuente lo amenazó con un hierro y le robó el vehículo.

Ambos rodados terminaron siendo hallados en el allanamiento de este jueves, lo que fortalece la hipótesis investigativa sobre una organización dedicada al robo y desguace de autos en la ciudad.

