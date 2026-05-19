Un automóvil robado fue recuperado durante un allanamiento realizado en un domicilio de la zona de Los Acantilados, en el marco de una investigación por robo automotor que permitió además notificar a una mujer de 27 años por encubrimiento.

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El procedimiento fue llevado adelante en calle 453 al 2400 por personal de la Subcomisaría Los Acantilados, con intervención de la UFI ODCPA a cargo de Eduardo Layus y autorización del Juzgado de Garantías N°1, con apoyo de efectivos de la Subcomisaría Casino y el GTO.

Durante el operativo, los agentes identificaron a la moradora del inmueble y secuestraron un Ford Focus color beige que presentaba pedido de secuestro activo por robo automotor desde el 10 de mayo.

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El vehículo tenía colocadas chapas patentes correspondientes a un Ford Fiesta, las cuales también registraban un pedido por hurto denunciado en jurisdicción de la Comisaría 12ª.

La verificación policial determinó que la numeración de cristales y motor coincidía con la del Ford Focus sustraído días atrás en San Martín al 7700, donde la víctima había sido interceptada por tres delincuentes que le robaron el rodado.

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Como antecedente, el 14 de mayo la propietaria de un Ford Fiesta denunció el robo de ambas chapas patentes de su vehículo estacionado en Moreno al 10500, dominios que luego fueron hallados colocados en el automóvil recuperado.

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En el lugar, la mujer fue notificada por el delito de encubrimiento, sin que se adoptaran medidas restrictivas de su libertad. La Fiscalía dispuso las actuaciones de rigor, la intervención de Policía Científica y la labor de un perito verificador.