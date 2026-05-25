Un allanamiento realizado en el barrio Las Heras de Mar del Plata permitió recuperar cuatro vehículos con pedido de secuestro activo, todos vinculados a distintos robos automotores ocurridos durante mayo en distintos puntos de la ciudad.

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El procedimiento fue encabezado por personal de la Comisaría 16ta con intervención de la UFIJE ODEPA, a cargo del fiscal Joaquín Morán. La investigación se inició tras el robo de una camioneta Jeep Renegade a un hombre de 70 años en calle El Chajá al 2500, donde delincuentes armados le sustrajeron el vehículo cuando llegaba a su casa.

A partir de tareas investigativas, la policía allanó una vivienda ubicada en Génova al 9300, donde halló además un Peugeot 208, un Volkswagen Polo y un Fiat Cronos, todos con pedidos de secuestro por distintos robos y hurtos denunciados en jurisdicciones de las comisarías 1ra, 4ta y 7ma.

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Durante el operativo fue detenido un hombre de 35 años, imputado por “robo agravado por el uso de arma de fuego”. Por disposición judicial fue trasladado a la Unidad Penal Nº44 de Batán, mientras que los vehículos recuperados serán restituidos a sus propietarios tras las pericias correspondientes.

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