Un hombre de 51 años fue imputado por encubrimiento tras un allanamiento realizado en el barrio Las Heras, en el marco de una investigación por el hurto de un motovehículo dejado en la vía pública.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 4ª junto al grupo GAD en una vivienda ubicada en calle García Lorca al 8700, donde lograron identificar al presunto implicado y secuestrar una motocicleta con pedido de secuestro vigente, además de un teléfono celular que será sometido a pericias.

La investigación se inició a partir de tareas de campo, análisis de cámaras de seguridad y testimonios, que permitieron determinar que el rodado sustraído podría encontrarse en esa zona. A partir de allí, y tras tareas de vigilancia encubierta, se logró ubicar el domicilio donde era ocultado, lo que derivó en la orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías N.º 5.

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Durante el operativo, los efectivos secuestraron una motocicleta marca Zanella ZB110 RT, vinculada a un hecho denunciado días atrás, así como también un celular marca Motorola que será analizado en el marco de la causa.

El fiscal interviniente, Eduardo Layus, dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de encubrimiento, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad para el imputado.

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El caso está relacionado con un hecho ocurrido el pasado 13 de marzo, cuando una mujer denunció el robo de su moto, la cual había dejado estacionada en la vía pública en la zona de calle San Juan al 4200. A partir de esa denuncia se inició la investigación que permitió recuperar el vehículo sustraído.