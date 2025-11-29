Un joven de 16 años fue imputado por los delitos de “hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública” y “encubrimiento”, en el marco de un allanamiento en una vivienda del barrio La Herradura, donde se secuestraron el motor de una moto robada y proyectiles de diversos calibres.

Ads

El pasado miércoles 19 un joven de 23 años denunció que, mientras trabajaba en una estación de servicio ubicada en Luro y Neuquén, observó cómo dos individuos se llevaban su motocicleta Honda XRE 300 negra con gris.

Aunque no logró identificar a los autores, la denuncia dio inicio a tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos y abordajes zonales en las inmediaciones del barrio mencionado.

Ads

Puede interesarte

Con esas pruebas, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta, junto a efectivos de la Comisaría Decimosegunda, el Grupo GAD y Caballería, logró identificar al presunto autor y cumplimentar la orden judicial de allanamiento en su vivienda.

Allí se procedió a la aprehensión del imputado y al secuestro de un motor Zanella con pedido de secuestro activo desde abril de 2025, además de municiones de distintos calibres.

Ads

En el operativo se incautaron 10 proyectiles calibre 36, cuatro calibre 20 y tres calibre 16, elementos que quedaron a disposición de la Justicia. La intervención fue comunicada de inmediato al fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, quien dispuso la notificación al adolescente de la formación de causa. Finalmente, el joven fue restituido a sus progenitores.