Personal de la Comisaría Cuarta llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Jorge Newbery en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda, con el uso de arma de fuego.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 19 de enero, cuando un repartidor de 29 años, que trabajaba para la plataforma Pedidos Ya, fue asaltado mientras realizaba una entrega en la zona de avenida Colón y 1º de Mayo, en el barrio Don Bosco.

Según la denuncia, la víctima fue interceptada por cuatro personas que se desplazaban en dos motocicletas 110 cc, quienes, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron su motocicleta Honda Wave de color negro.

A partir del análisis de cámaras privadas, la recolección de testimonios y el cruce de información en plataformas digitales, el Gabinete Técnico Operativo logró identificar a uno de los presuntos autores, señalado como quien habría intimidado a la víctima con el arma para concretar el robo.

Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Durante el procedimiento, el personal policial secuestró elementos de interés para la causa, entre ellos una munición calibre .32 y prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho.

En el marco de la investigación también fueron identificadas otras dos personas, una mujer de 20 años y un hombre de 24, acusadas de encubrimiento.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 3, a cargo del Dr. Walter Martínez Soto, dispuso la formación de causa contra un menor de 13 años por robo agravado en poblado y en banda con uso de arma de fuego y encubrimiento, y contra los dos mayores por el delito de encubrimiento, sin que se adoptaran medidas restrictivas de la libertad.