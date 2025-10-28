Un operativo policial realizado en el barrio El Boquerón terminó con el secuestro de una carabina calibre 22 y más de dos decenas de municiones. El procedimiento tuvo lugar durante la tarde-noche del lunes en una vivienda ubicada en la calle 7, entre 34 y 36, en el marco de una causa por infracción a la Ley 12.569 de violencia de género.

Durante el allanamiento, llevado a cabo por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Octava, los efectivos encontraron al imputado, un hombre de 39 años, y procedieron al secuestro de una carabina marca Winchester calibre 22 y 26 municiones del mismo calibre.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por una mujer de 34 años, víctima en la causa. Tras el operativo, la fiscal Salas, titular de la UFI N°1, dispuso actuaciones por “Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”, notificó al imputado y ordenó su libertad bajo el artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

