En el marco de una causa por Abuso de Armas Agravado, Daño, Violación de Domicilio y Amenazas Agravadas, personal policial de la Comisaría Decimosexta, dependiente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad General Pueyrredón, llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en la ciudad de Mar del Plata.

Ads

Puede interesarte

La diligencia se realizó el martes 27 de enero de 2026, en cumplimiento de una orden judicial librada en el marco de la IPP N° 48813/25, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6, a cargo de la fiscal Romina Díaz, y del Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de la jueza Lucrecia Bustos. El procedimiento tuvo lugar en un domicilio del barrio Cerrito Sur.

Durante el operativo, el personal policial procedió al secuestro de un revólver marca Omega sin documentación y una réplica de pistola de color negro. Al momento del allanamiento, el imputado no se encontraba en el domicilio, por lo que se desplegaron tareas de búsqueda que permitieron localizarlo posteriormente en la vía pública, donde se concretó su detención.

Ads

El aprehendido fue identificado como un joven de 21 años, quien quedó a disposición de la Justicia. Finalizadas las actuaciones, la agente fiscal interviniente dispuso la notificación de la formación de causa y su traslado a la Unidad Penal N° 44.

Asimismo, se informó que el imputado posee antecedentes penales por infracción al artículo 78 del Decreto Ley 8031/73, tentativa de hurto agravado por escalamiento y encubrimiento de motovehículo.

Ads