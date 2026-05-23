Personal de la Comisaría Cuarta de Mar del Plata recuperó un automóvil robado y detuvo a un joven de 26 años por encubrimiento durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Las Heras, en el marco de una investigación iniciada por un asalto ocurrido el pasado martes 19.

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El hecho que dio origen a la causa tuvo lugar en inmediaciones de calles Bronzini y San Lorenzo, donde la víctima fue sorprendida por varios delincuentes que le sustrajeron un Ford Focus.

A partir de tareas investigativas desarrolladas por el Gabinete Técnico Operativo (GTO), junto con el análisis de cámaras de seguridad y relevamientos en la zona, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del vehículo hasta una vivienda de Benito Lynch 9200, donde se estableció el lugar en el que era ocultado.

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Con intervención de la Fiscalía a cargo del Joaquín Morán, y con autorización del Juzgado de Garantías, se concretó el allanamiento con la colaboración de personal de la Comisaría Decimosexta y del Grupo GAD.

Durante el operativo se procedió a la demora de un joven de 26 años y al secuestro del vehículo sustraído, que presentaba pedido activo. Además, se realizaron pericias de levantamiento de rastros sobre la unidad recuperada. La investigación continúa con el objetivo de identificar al resto de los autores del robo automotor.

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Por disposición judicial, el imputado fue notificado de la formación de causa por el delito de “encubrimiento” y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.