Un joven de 18 años fue detenido este miércoles tras un allanamiento realizado en una vivienda de Libertad al 10600, en el barrio Florentino Ameghino. Está imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa luego de una violenta agresión registrada el 20 de noviembre, que dejó en grave estado a otro joven de su misma edad.

Ads

Según informó la Policía, todo comenzó cuando la víctima ingresó al HIGA con un traumatismo encéfalo craneano. El relato del padre permitió reconstruir que su hijo había ido hasta la casa de su expareja, con quien tiene un hijo de dos años, para entregarle un juego de llaves. Allí fue atacado por la actual pareja de la joven, quien lo golpeó en la cabeza con un objeto contundente.

Días después, el 25 de noviembre, la madre del joven herido informó a los investigadores que su hijo había sufrido un paro cardíaco, lo que agravó aún más su cuadro de salud. Con esa información, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 16ª avanzó con tareas investigativas que permitieron identificar al agresor y su domicilio.

Ads

Puede interesarte

Con los elementos probatorios reunidos, la fiscal Romina Díaz, titular de la UFI N° 6, solicitó al Juzgado de Garantías N° 1 una orden de allanamiento y detención. El operativo fue realizado por personal de la Comisaría 16ª con apoyo del GTO de la Comisaría 11ª y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Durante el procedimiento se secuestró la ropa que el imputado habría utilizado durante la agresión: una campera negra con logo blanco en el brazo izquierdo, un pantalón negro y un par de zapatillas negras. El acusado fue hallado dentro de la vivienda y quedó detenido de inmediato.

Ads

Tras ser notificada del resultado del operativo, la fiscal Díaz ordenó la formación de causa bajo el artículo 60 del Código Procesal Penal y dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán. El joven, que ya registraba antecedentes por infracción a la Ley 23.737, quedó alojado a la espera de nuevas diligencias judiciales.