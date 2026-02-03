Allanamiento de urgencia en Mar del Plata: secuestraron dos armas de fuego tras un llamado al 911
El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Chile al 2800 luego de un conflicto familiar con amenazas de autolesión. El hombre involucrado fue trasladado al HIGA para evaluación psiquiátrica.
Un allanamiento de urgencia con resultado positivo se llevó a cabo este lunes 3 de febrero de 2026 en una vivienda ubicada en calle Chile al 2800, en la ciudad de Mar del Plata, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar y amenazas de autolesión.
El operativo fue realizado por personal del Comando de Patrullas y del GTO de la Comisaría Cuarta, dependientes de la EPDS General Pueyrredón, por disposición de la UFI de Turno, a cargo del fiscal Luis Arévalo, ante la situación de riesgo existente.
Una vez en el lugar y siguiendo los protocolos de actuación vigentes, los efectivos lograron reducir al imputado, un hombre de 54 años, y procedieron al secuestro preventivo de dos armas de fuego: una pistola Taurus G3 calibre 9 mm, con 13 municiones intactas, y una pistola Bersa Thunder calibre .22, con 28 municiones intactas.
Si bien se constató que el hombre contaba con credenciales de legítimo usuario, las armas fueron igualmente secuestradas de manera preventiva.
Intervino además el Juzgado de Familia de Turno, a cargo de la doctora Agustina Llanos, que dispuso el traslado del individuo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para su correspondiente evaluación psiquiátrica.
Por su parte, la Fiscalía interviniente resolvió desestimar la acción penal, al acreditarse la condición legal del portador de las armas, otorgando plena intervención al fuero de Familia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión