Un allanamiento de urgencia con resultado positivo se llevó a cabo este lunes 3 de febrero de 2026 en una vivienda ubicada en calle Chile al 2800, en la ciudad de Mar del Plata, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar y amenazas de autolesión.

Ads

El operativo fue realizado por personal del Comando de Patrullas y del GTO de la Comisaría Cuarta, dependientes de la EPDS General Pueyrredón, por disposición de la UFI de Turno, a cargo del fiscal Luis Arévalo, ante la situación de riesgo existente.

Puede interesarte

Una vez en el lugar y siguiendo los protocolos de actuación vigentes, los efectivos lograron reducir al imputado, un hombre de 54 años, y procedieron al secuestro preventivo de dos armas de fuego: una pistola Taurus G3 calibre 9 mm, con 13 municiones intactas, y una pistola Bersa Thunder calibre .22, con 28 municiones intactas.

Ads

Si bien se constató que el hombre contaba con credenciales de legítimo usuario, las armas fueron igualmente secuestradas de manera preventiva.

Intervino además el Juzgado de Familia de Turno, a cargo de la doctora Agustina Llanos, que dispuso el traslado del individuo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para su correspondiente evaluación psiquiátrica.

Ads

Por su parte, la Fiscalía interviniente resolvió desestimar la acción penal, al acreditarse la condición legal del portador de las armas, otorgando plena intervención al fuero de Familia.