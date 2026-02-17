Aliados del Gobierno nacional reclamaron la eliminación del artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que propone reducir los salarios durante las licencias médicas, de cara a la votación prevista para este jueves en la Cámara de Diputados. Las objeciones fueron expresadas públicamente por referentes del PRO, gobernadores y legisladores cercanos al oficialismo.

Ads

El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, sostuvo desde su cuenta de X que “la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”, en referencia al apartado que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En la misma línea, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, adelantó que los diputados de los bloques Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca “no van a votar el art. 44”. Además, expresó: “Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse”.

Ads

Puede interesarte

Sáenz agregó que “tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”.

Por su parte, el diputado Oscar Zago, cercano al bloque de La Libertad Avanza, también cuestionó la iniciativa al asegurar que “hay artículos que se aprueban con una velocidad admirable… casi tanto como el silencio posterior”. Y remarcó: “La reforma laboral necesita modernización urgente y el MID va a acompañar, siempre y cuando se elimine el artículo 44. Modernizar no es votar a libro cerrado”.

Ads

Desde la oposición, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió sobre el impacto sanitario de la medida: “Uno de los principales problemas epidemiológicos en Argentina y el mundo son las enfermedades crónicas. Requieren controles, cuidados y tratamientos continuos y a tiempo. Si la reforma laboral saca ese tipo de licencias y descuentan del sueldo cuando tenés que cuidarte, va a generar un inmenso aumento de la morbimortalidad”.

Puede interesarte

Kreplak recordó además que las enfermedades contagiosas, como la tuberculosis o el sarampión, y las patologías complejas que requieren tratamientos prolongados, necesitan licencias adecuadas para evitar riesgos mayores. “Es un verdadero descalabro. Inhumano por donde se lo mire. No lo podemos normalizar”, concluyó.

Fuente: con información de Noticias Argentinas