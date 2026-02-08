En los próximos días llegará un documental que explora la trayectoria artística de Norberto “Pappo” Napolitano y su vínculo con el blues, a partir de un recorrido que conecta La Paternal con escenarios emblemáticos de Los Ángeles, ciudad central en la historia del género.

El film, titulado “Algo ha cambiado” y dirigida por Chapete Bonacci Lapalma, propone un recorrido que va más allá de la biografía tradicional. A partir de imágenes de archivo, registros actuales y entrevistas, el film reconstruye la identidad blusera de Pappo y su vínculo con músicos y espacios que marcaron su trayectoria artística dentro y fuera del país.

El documental reúne testimonios de reconocidos artistas argentinos e internacionales ligados al blues y al rock, como Deacon Jones, Gilby Clarke, Larry McCray, Alejandro Medina y Botafogo, entre otros. A través de sus relatos, se pone en valor la influencia del guitarrista argentino en distintas generaciones y su capacidad para tender puentes entre la escena local y la estadounidense.

Además de repasar momentos clave de su carrera, la producción busca destacar el impacto cultural del blues en la obra de Pappo y cómo ese lenguaje musical lo acompañó desde sus inicios hasta convertirse en una marca distintiva de su estilo. El cruce entre La Paternal y Los Ángeles funciona como un hilo conductor que simboliza ese intercambio permanente entre raíces barriales y proyección internacional.

Con una mirada íntima y musical, el documental se presenta como un homenaje a una de las figuras más influyentes del rock argentino y como una invitación a redescubrir la vigencia de su legado a través del blues.



