"Algo ha cambiado": el nuevo documental sobre Pappo
Se estrenará una producción audiovisual que recorre el camino musical de Norberto Napolitano y su profunda relación con el blues, a través de un viaje que une el barrio porteño de La Paternal con distintos escenarios emblemáticos de Los Ángeles, ciudad clave para la historia del género.
En los próximos días llegará un documental que explora la trayectoria artística de Norberto “Pappo” Napolitano y su vínculo con el blues, a partir de un recorrido que conecta La Paternal con escenarios emblemáticos de Los Ángeles, ciudad central en la historia del género.
El film, titulado “Algo ha cambiado” y dirigida por Chapete Bonacci Lapalma, propone un recorrido que va más allá de la biografía tradicional. A partir de imágenes de archivo, registros actuales y entrevistas, el film reconstruye la identidad blusera de Pappo y su vínculo con músicos y espacios que marcaron su trayectoria artística dentro y fuera del país.
El documental reúne testimonios de reconocidos artistas argentinos e internacionales ligados al blues y al rock, como Deacon Jones, Gilby Clarke, Larry McCray, Alejandro Medina y Botafogo, entre otros. A través de sus relatos, se pone en valor la influencia del guitarrista argentino en distintas generaciones y su capacidad para tender puentes entre la escena local y la estadounidense.
Además de repasar momentos clave de su carrera, la producción busca destacar el impacto cultural del blues en la obra de Pappo y cómo ese lenguaje musical lo acompañó desde sus inicios hasta convertirse en una marca distintiva de su estilo. El cruce entre La Paternal y Los Ángeles funciona como un hilo conductor que simboliza ese intercambio permanente entre raíces barriales y proyección internacional.
Con una mirada íntima y musical, el documental se presenta como un homenaje a una de las figuras más influyentes del rock argentino y como una invitación a redescubrir la vigencia de su legado a través del blues.
