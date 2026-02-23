La coalición oficialista Cambia Mendoza + La Libertad Avanza se impuso en tres distritos estratégicos: Luján de Cuyo, Rivadavia y San Rafael, mientras que el peronismo retuvo Maipú, La Paz y Santa Rosa.

El triunfo más destacado del oficialismo se registró en Luján de Cuyo, donde la alianza entre Cornejo y LLA obtuvo un contundente 59,15 % de los votos para concejales, frente al 10,40 % del frente justicialista. El intendente Esteban Allasino consolidó una sólida mayoría en el Concejo Deliberante, obteniendo cinco de las seis bancas en disputa y dejando al PJ con una sola representación.

En Rivadavia, la fórmula oficialista logró el 40,45 % de los sufragios y alcanzó la mayoría de bancas en el cuerpo deliberativo con cinco escaños, mientras que el peronismo mantuvo solo una.

La victoria en San Rafael fue más ajustada, pero igualmente significativa: con alrededor del 39 % de los votos, la alianza oficialista logró imponerse sobre el frente local peronista y consiguió un bloque competitivo en el Concejo, aunque el PJ mantiene ligera preponderancia numérica.

Desde el espacio oficialista, el diputado nacional por LLA en Mendoza, Luis Petri, celebró los resultados en sus redes sociales, afirmando que “las urnas fueron claras: el rumbo es la libertad”, en referencia al avance de las fuerzas liberales y radicales en la provincia.

A pesar de los avances de la alianza oficialista, el PJ logró defender con éxito sus bastiones en varios municipios. En Maipú, el frente Maipú Crece (PJ) ganó con el 43,10 % de los votos, asegurando la mayoría simple en el Concejo Deliberante.

Asimismo, en Santa Rosa, la intendenta Flor Destéfanis retuvo el control con un 46,45 % y consolidó cinco concejales en el cuerpo local, mientras que en La Paz el oficialismo peronista también consolidó su liderazgo con más de la mitad de los sufragios.

La jornada electoral se caracterizó por una participación ciudadana baja, que se atribuye al desinterés por cargos municipales o al desdoblamiento de comicios en algunos distritos.

Los resultados representan una señal de fortaleza para Cornejo y su alianza con LLA, que logra consolidar espacios fuera de sus tradicionales feudos en el Gran Mendoza, mientras que el peronismo sostiene su base territorial aunque con señales de retroceso en algunas comunas históricas.