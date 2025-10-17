En el último día de la 61° edición del Coloquio IDEA que se lleva a cabo en Mar del Plata, empresarios y políticos analizaron el rumbo del país en lo económico y productivo a partir de las políticas impulsadas por el Ejecutivo y las expectativas para los próximos meses.

Ads

En este sentido, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, declaró en diálogo con El Marplatense que “acá estamos sentados los que tenemos una alianza electoral con el gobierno”.

Sin embargo, aseguró que “con nosotros solos no alcanza, tenemos que sumar para las reformas estructurales que requiere la economía para crecer y todas están en el pacto de Mayo que firmamos 18 gobernadores”.

Ads

De modo que, desde su perspectiva, “el óptimo es que volvamos al estatus político con el que se aprobó la Ley Bases y sus apoyos, que fue un punto de inflexión para el gobierno nacional. Empezó a crecer en las encuestas, luego obtuvo resultados económicos como la baja de la inflación. Ese panorama se desmejoró en los últimos meses debido a todos los temas electorales, el panorama político”.

En cuanto a las elecciones del 26 de octubre, afirmó que “la economía y Argentina necesitan que el gobierno tenga un espaldarazo, un apoyo en las urnas. Si lo obtiene, creo que es la oportunidad para que amplíe su base de alianzas, hay 12 o 15 gobernadores más que están disponibles para estas reformas estructurales. Hay que negociarlas, mirar el fino de la técnica, en el Consejo de Mayo estamos trabajando sobre esto”.

Ads

Puede interesarte