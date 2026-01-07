Alfredo Casero y Alacrán llegan a Mar del Plata con «Cha cha cha»
Alfredo Casero desembarca por primera vez con temporada teatral en Mar del Plata con Cha Cha Cha, en una edición especial de verano que se presentará durante enero de 2026. El espectáculo contará también con la participación de Alacrán y se suma a la cartelera como uno de los últimos anuncios de la temporada.
A 30 años de su estreno original, Cha Cha Cha continúa vigente a través de funciones teatrales y la circulación de su material en plataformas digitales. Tras un año de presentaciones en distintas salas y un cierre en el Movistar Arena en diciembre, el show llega a Mar del Plata con una versión adaptada especialmente para esta plaza.
Las funciones se realizarán en el Teatro Enrique Carreras, con preestrenos los días 7 y 8 de emar del platanero, y funciones el 9, 10 y 11, 19 y 20, y del 23 al 26 de enero. Según se informó, esta temporada tendrá un cronograma acotado y marcará el cierre definitivo del espectáculo en su formato teatral.
En escena, Casero y Alacrán estarán acompañados por Diego Rivas y Lito Ming, con una selección de escenas y personajes clásicos, además de nuevos segmentos. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y a través de tuentrada.com.
