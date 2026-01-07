A 30 años de su estreno original, Cha Cha Cha continúa vigente a través de funciones teatrales y la circulación de su material en plataformas digitales. Tras un año de presentaciones en distintas salas y un cierre en el Movistar Arena en diciembre, el show llega a Mar del Plata con una versión adaptada especialmente para esta plaza.

Las funciones se realizarán en el Teatro Enrique Carreras, con preestrenos los días 7 y 8 de emar del platanero, y funciones el 9, 10 y 11, 19 y 20, y del 23 al 26 de enero. Según se informó, esta temporada tendrá un cronograma acotado y marcará el cierre definitivo del espectáculo en su formato teatral.

En escena, Casero y Alacrán estarán acompañados por Diego Rivas y Lito Ming, con una selección de escenas y personajes clásicos, además de nuevos segmentos. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y a través de tuentrada.com.

