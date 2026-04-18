La Cumbre pisa fuerte en Brasil y busca ganar terreno en uno de los mercados más competitivos de la región, con una inversión de dos millones de dólares y una estrategia clara.

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La firma rosarina se presentó en Expo Apras 2026, en Curitiba, al sur de Brasil. Se trata de la feria de alimentación más importante del sur brasileño, funciona como vidriera y campo de pruebas. Allí, la compañía no solo reafirmó su presencia, sino que redobló la apuesta con nuevos productos y una ofensiva comercial más ambiciosa.

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En diálogo con el periodista Marcos Cicchirillo, de Radio Mitre Rosario, Paulo Lanza, gerente de comercio exterior de La Cumbre, explicó que no es la primera vez en la feria, pero sí el desembarco con una nueva línea que implica un salto industrial y estratégico.

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La inversión millonaria se destinó a montar una línea productiva específica para alfajores, un producto icónico argentino que ahora busca conquistar el paladar brasileño.

Desde su planta en Corrientes, la empresa desarrolló una línea de premezclas para pancakes bajo estándares que responden a las nuevas demandas globales: sin gluten, veganas, plant based, kosher y halal. A eso se le sumó la certificación FSSC 22000 en todas sus plantas, un requisito cada vez más determinante para competir en mercados internacionales.

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Hay un dato que no pasa desapercibido: estos productos no tienen octógonos, lo que en Brasil se traduce en la ausencia de “lupas” en el etiquetado, un diferencial que puede ser decisivo en la góndola.

Brasil crece, pero también exige, puesto que los precios en góndola se mantienen estables año tras año, lo que obliga a las empresas a afinar márgenes y estrategias. Sin embargo, hay un activo que juega a favor de los argentinos: la percepción de calidad.

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“El consumidor brasileño valora mucho el producto argentino, especialmente el dulce de leche”, señaló Lanza. Ese diferencial, intangible pero poderoso, es el que permite imaginar una inserción sostenida, incluso en un contexto de alta competencia.

La Cumbre ya tiene experiencia en el país. Actualmente comercializa magdalenas bajo la marca Dulce Ventura con resultados positivos. Ese antecedente funciona como plataforma para escalar y ampliar el portafolio con budines, minibudines, pan dulces, galletitas y ahora, la nueva estrella: los alfajores.

El objetivo es el lograr el ingreso efectivo de estos productos y, una vez dentro, dejar que el propio mercado haga su trabajo. En Brasil, cuando una marca logra posicionarse, el crecimiento puede ser exponencial.

En tiempos donde muchas empresas dudan o retroceden, hay otras que leen el mapa regional con otra lógica. Invierten, innovan y salen a competir. Porque en el negocio de exportar, quedarse quieto suele ser la peor estrategia