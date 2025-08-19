Alex Woiski, el atacante mallorquín de madre marplatense que llegó en el último mercado de pases a River, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo durante un entrenamiento de la Tercera división. La lesión lo obligará a hacer una pausa en su etapa de adaptación al fútbol argentino y lo mantendrá al margen de la competencia por lo menos entre dos y tres semanas.

El joven delantero, que arribó en condición de libre desde el Mallorca, ya había comenzado a sumar minutos en la Reserva y dejó una buena imagen en su debut oficial donde fue titular en el empate 0-0 frente a Independiente . Allí disputó los 90 minutos y se mostró activo en el frente de ataque.

Con apenas 19 años, Woiski atraviesa el lógico proceso de adaptación al fútbol argentino. Marcelo Gallardo, que lo sigue de cerca desde su llegada, dejó en claro que lo evaluará en este período, alternando entrenamientos con la Primera y rodaje en la Reserva.

La recuperación lo frenará momentáneamente, pero la expectativa por su crecimiento se mantiene intacta, tanto en el cuerpo técnico como entre quienes siguen de cerca a este delantero que, además de su presente en el club, lleva consigo un fuerte vínculo con Mar del Plata

