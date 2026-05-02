Ante el descenso de la temperatura, la Municipalidad difundió una serie de recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, junto con capacitaciones semanales en instituciones educativas y organizaciones de la ciudad.

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Las actividades, que ya se encuentran en marcha, abordan contenidos vinculados al control de artefactos a gas, medidas de prevención en hogares y edificios, identificación de síntomas y acciones a seguir ante posibles casos de intoxicación. Las instituciones interesadas pueden solicitar estas charlas a través del formulario disponible en www.bit.ly/CharlaMonoxidoCarbono.

Entre las principales medidas preventivas se destacan la ventilación permanente de los ambientes calefaccionados y la verificación de los artefactos por un gasista matriculado. En ese sentido, la empresa Camuzzi dispone de un listado oficial de profesionales habilitados en su sitio web.

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Las autoridades también advirtieron sobre los síntomas más frecuentes de intoxicación, como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, debilidad, cansancio o pérdida del conocimiento, e indicaron que ante su aparición se debe llamar de inmediato al 107.

Asimismo, recordaron las señales de alerta en el hogar, como la coloración amarilla o anaranjada de las llamas -que deben ser siempre azules-, la aparición de manchas o tiznado en paredes y la decoloración de artefactos o de sus conductos de evacuación.

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Entre las causas más habituales se encuentran el mal estado de los artefactos a gas, la ventilación insuficiente, la instalación en lugares inadecuados y problemas en los conductos de evacuación, como deterioro, desacople o acumulación de hollín en los quemadores.

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Ante cualquier sospecha, se recomienda comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el servicio de emergencias médicas al 107.