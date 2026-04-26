En Argentina, las vacunas del calendario nacional no alcanzaron la cobertura mínima recomendada y registran una caída sostenida desde 2018, según un informe presentado en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización por CIPPEC en alianza con MSD, lo que compromete la inmunidad colectiva y eleva el riesgo de reaparición de enfermedades.

Ads

De acuerdo al relevamiento, las tasas de vacunación se ubican por debajo del 95% necesario para garantizar protección comunitaria en todas las etapas de la vida, incluyendo infancia, adolescencia y adultez.

Entre 2022 y 2024, alrededor de 1,7 millones de niños no recibieron alguna de las vacunas correspondientes a su edad. La situación es más crítica en los refuerzos: la cobertura de la vacuna triple viral -que protege contra sarampión, rubéola y paperas- alcanzó el 46,7% en niños de 5 años, mientras que la de poliomielitis descendió al 47,6%.

Ads

En adolescentes, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) llegó en 2024 al 55,5% en mujeres y al 50,9% en varones, valores considerablemente inferiores a los registrados en años anteriores.

Puede interesarte

El informe también advierte sobre déficits en la vacunación de adultos y mayores de 65 años, vinculados a dificultades en la organización del sistema de salud y a una menor percepción de riesgo. “A diferencia de la pediatría, donde el calendario estructura las consultas, en la adultez la responsabilidad de recomendar vacunas puede quedar diluida”, explicó José Palmeiro, director médico de MSD Argentina.

Ads

Si bien Argentina mantiene niveles de confianza en las vacunas cercanos al 86%, el estudio identifica una reticencia multicausal influida por la desinformación en redes sociales y la falta de recomendación activa por parte de equipos de salud, especialmente en jóvenes de entre 15 y 25 años.

Entre los factores que explican la caída también se encuentran barreras de acceso -como horarios restringidos, distancia a vacunatorios o dificultades laborales- y una menor percepción del riesgo debido al éxito histórico de la inmunización. “Hoy el principal problema no es comenzar la vacunación, sino sostenerla y completar los esquemas”, advirtió Palmeiro.

A nivel global, la vacunación evita entre 3,5 y 5 millones de muertes por año y permitió salvar más de 154 millones de vidas en los últimos 50 años. Además, enfermedades como la viruela fueron erradicadas y la poliomielitis redujo su incidencia en más del 99%.

Ads

Puede interesarte

Durante el encuentro, especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer estrategias territoriales, mejorar la comunicación y promover un enfoque de inmunización a lo largo de toda la vida para revertir la tendencia actual.