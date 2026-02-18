La denuncia apunta al crecimiento de emprendimientos inmobiliarios sobre áreas de valor natural, reservas y zonas rurales, en un contexto de servicios públicos ya saturados.

Entre los casos más recientes se mencionan el “Club de Campo Alto La Sierra”, desarrollo lindero a Sierra de los Padres, y el barrio privado “Lawen”, que avanza sobre la zona del Arroyo Corrientes en el Bosque Peralta Ramos. Según las organizaciones, estas iniciativas no son hechos aislados, sino parte de una lógica de “ciudad cerrada” que se repite en distintos puntos del Partido de General Pueyrredon.

Las asambleas alertan sobre múltiples impactos negativos. En primer lugar, la crisis hídrica y energética, cuestionan cómo se garantizará el acceso al agua y la electricidad para nuevos megaproyectos cuando los barrios existentes ya padecen cortes frecuentes. También señalan el impacto ambiental, ya que la construcción en zonas de sierras y reservas implica pérdida irreversible de biodiversidad, impermeabilización de suelos clave para la recarga de acuíferos y un mayor riesgo de incendios. A esto se suma la falta de infraestructura en seguridad y salud, dado que el aumento poblacional no viene acompañado de más comisarías, escuelas, centros de salud ni transporte público.

Desde la Asamblea Vecinal Salvemos las Sierras recordaron un antecedente reciente: en 2024 se logró frenar la instalación de un parque eólico en la sierra luego de que el Ministerio de Ambiente determinara que el proyecto generaría perturbaciones significativas sobre el patrimonio ambiental y cultural, además de carecer de licencia social.

En paralelo, los Vecinos Autoconvocados por la defensa de la Reserva del Bosque Peralta Ramos y el Arroyo Corrientes impulsan un petitorio para proteger árboles con décadas de crecimiento, pastizales, hongos y fauna silvestre. Destacan que este ecosistema cumple funciones clave: regula el agua, mitiga inundaciones, actúa como barrera de vientos, reduce la temperatura y mejora la calidad del aire. La urbanización indiscriminada (advierten) podría destruir el bosque y disminuir la recarga del acuífero, aumentando el riesgo de anegamientos en los barrios cercanos.

Las organizaciones convocan a acciones urgentes para unir a vecinos y vecinas en defensa del territorio. “No se trata de oponerse al desarrollo, sino de defender el derecho a una planificación sustentable, con servicios dignos y en armonía con el ambiente”, sostienen.

La preocupación vecinal no surge de un hecho aislado. El avance de emprendimientos inmobiliarios sobre áreas naturales y rurales es un proceso que se repite desde hace años en distintos puntos del Partido de General Pueyrredon. Ante este escenario, las asambleas ponen el foco en las responsabilidades políticas e institucionales: ¿Quiénes habilitan estos desarrollos?, ¿bajo qué estudios de impacto ambiental y criterios de planificación se aprueban?.

Los vecinos reclaman mayor transparencia, participación ciudadana real y una política territorial que priorice el cuidado de los bienes comunes por sobre los intereses privados.