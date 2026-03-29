Con la llegada del invierno, especialistas advierten por un escenario preocupante: más de 160 mil bebés en Argentina podrían enfrentar la temporada sin protección frente a la bronquiolitis, una de las infecciones respiratorias más peligrosas en la primera infancia.

Ads

El foco está puesto en la baja adhesión a la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), principal causante de esta enfermedad. Esta inmunización, que se aplica durante el embarazo, permite transferir anticuerpos al bebé antes de nacer y reducir significativamente las formas graves.

Sin embargo, la cobertura actual está lejos de los niveles esperados. Esto deja a una gran cantidad de recién nacidos en situación de vulnerabilidad, especialmente durante los meses de mayor circulación viral.

Ads

Puede interesarte

La bronquiolitis afecta sobre todo a menores de un año y puede generar cuadros severos que requieren internación, especialmente en bebés pequeños.

Aunque en los últimos años se registraron avances, como la incorporación de la vacuna al calendario, los especialistas insisten en que la prevención sigue siendo clave para evitar complicaciones y reducir la presión sobre el sistema sanitario.

Ads

Además de la vacunación, recomiendan medidas básicas como la higiene frecuente de manos, evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios y mantener los ambientes ventilados.

