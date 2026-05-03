Un viaje turístico por el Atlántico se transformó en una emergencia sanitaria luego de que al menos tres personas murieran en un crucero que había partido desde Ushuaia con destino a Cabo Verde, en un episodio que investiga la Organización Mundial de la Salud por un posible brote de hantavirus.

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El foco se detectó a bordo del buque MV Hondius, donde viajaban cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes. Según los reportes oficiales, hasta el momento se confirmó un caso de infección y hay otros cinco sospechosos, todos con síntomas compatibles con una enfermedad respiratoria grave.

Entre las víctimas se encuentran un hombre de 70 años que falleció durante la travesía y su esposa, quien fue evacuada a Sudáfrica en estado crítico pero no logró sobrevivir. Un tercer fallecimiento se produjo también en el contexto del brote, mientras que otro pasajero permanece internado en terapia intensiva.

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El hantavirus es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente mortal, que se transmite principalmente por contacto con roedores infectados o sus secreciones. En este caso, las autoridades intentan determinar cómo se originó el contagio dentro del barco, un entorno cerrado que dificulta el control sanitario.

Ante la situación, se activó una respuesta internacional coordinada para asistir a los pasajeros y evitar una posible propagación. El crucero permanece bajo vigilancia en Cabo Verde, mientras se evalúan nuevas evacuaciones médicas y se realizan estudios para confirmar el alcance del brote.

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El episodio volvió a poner en foco los riesgos sanitarios en viajes de larga distancia y la necesidad de protocolos más estrictos en escenarios donde la propagación de enfermedades puede acelerarse.

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