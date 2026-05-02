La industria textil atraviesa un escenario crítico en la Argentina y el impacto ya se hace sentir en ciudades con peso en el sector como Mar del Plata. Según el informe mensual de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad registró en febrero una caída interanual del 33,2%, un desplome muy por encima del 8,7% que mostró la industria en general.

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El retroceso se da en un contexto de fuerte retracción productiva. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 40%, lo que implica una caída de 6,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior y más de 10 puntos por debajo del promedio industrial, que se encuentra en el 54,6%.

El impacto más fuerte se observa en el empleo. Desde mediados de 2025, los sectores de textil, confección, cuero y calzado pierden en promedio 1.400 puestos de trabajo por mes, acumulando más de 21.000 empleos menos desde fines de 2023. A esto se suma que en enero se registraron 12.000 puestos menos en comparación con el mismo mes de 2025.

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En paralelo, la inversión en maquinaria cayó un 11%, en un contexto de consumo interno debilitado y alta capacidad ociosa. A la vez, las importaciones de prendas terminadas crecieron un 104% en cantidad, una tendencia que se mantiene desde hace meses y que profundiza la competencia sobre la producción local.

Pese a este escenario adverso, el informe también muestra un dato positivo: en el primer trimestre de 2026, las exportaciones del sector crecieron un 143%. Este desempeño responde a un proceso de reconversión que permitió a la industria ganar presencia en mercados internacionales, aunque desde la entidad advierten que no alcanza para compensar la caída del mercado interno.

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“Los datos muestran una industria que opera muy por debajo de su potencial, con capacidad ociosa, menor inversión y pérdida de empleo. Al mismo tiempo, el aumento de las exportaciones muestra que el sector tiene competitividad”, sostuvo Celina Pena, gerenta general de FITA, quien además remarcó la necesidad de generar condiciones más equitativas para recuperar la actividad y el empleo.

En ciudades como Mar del Plata, donde el sector textil forma parte del entramado productivo, la situación genera preocupación. La caída de la actividad impacta en fábricas, talleres y comercios vinculados, en un contexto donde el consumo aún no logra repuntar.

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