El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe indicando que durante la noche de este lunes y las primeras horas del martes se registrarán lluvias y tormentas de variada intensidad en Mar del Plata. Según el organismo, los fenómenos meteorológicos podrán incluir ráfagas de viento, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ocasional granizo.

Ads

Puede interesarte

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones: limitar la circulación por la vía pública a lo estrictamente necesario, asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas, y evitar sacar la basura fuera del horario permitido.

En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

Ads

Ads