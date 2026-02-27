Desde hoy y hasta el domingo inclusive, el índice de riesgo de incendios forestales será muy alto en el partido de General Pueyrredon, según informaron las autoridades locales, que solicitaron a la población extremar los cuidados y respetar las medidas de prevención vigentes.

En este contexto, se recomendó no quemar pastizales, restos de poda ni residuos, no arrojar colillas de cigarrillos, evitar tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos o espacios verdes y encender fogatas únicamente en áreas habilitadas, asegurándose de apagarlas completamente antes de retirarse.

Las autoridades remarcaron que estas conductas son fundamentales para prevenir focos ígneos que puedan afectar zonas rurales, áreas naturales y sectores urbanos, además de poner en riesgo a personas y bienes materiales.

Ante cualquier emergencia o situación sospechosa, se solicita comunicarse de inmediato con los servicios correspondientes: Bomberos (100), Defensa Civil (103) y Policía (911).

