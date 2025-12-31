Ante la llegada de jornadas de intenso calor y la persistente escasez de lluvias, la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de Defensa Civil, intensificó las acciones preventivas frente al riesgo de incendios forestales, especialmente en zonas con abundante vegetación.

Desde el área recordaron que los vecinos pueden consultar el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI), una herramienta clave que permite evaluar el riesgo de ignición, propagación y dificultad de control del fuego. El índice se actualiza de manera diaria y está disponible en el sitio oficial mardelplata.gob.ar/prevencionincendios.

Este indicador contempla variables como las condiciones climáticas, la topografía y el tipo de vegetación, y clasifica el peligro en cinco niveles: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.

En ese marco, el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, señaló que “se vienen días de intenso calor, por lo que es fundamental estar atentos a la posibilidad de incendios forestales”. Además, advirtió que este tipo de siniestros “no solo se producen en zonas rurales, sino también en sectores urbanos con mucha vegetación”.

Rodríguez remarcó que “un incendio en un terreno baldío puede propagarse rápidamente y poner en riesgo viviendas cercanas”, y recordó que las quemas para limpieza de basurales están prohibidas, ya que representan una de las principales causas de incendios.

Ante cualquier situación de emergencia, las autoridades solicitaron dar aviso inmediato a los teléfonos 100 (Bomberos), 103 (Defensa Civil) o 911 (Policía).

Cuatro ejes para enfrentar el riesgo

Durante las últimas tres temporadas, el Municipio organizó su estrategia frente a los incendios forestales en torno a cuatro ejes principales:

Prevención: campañas de concientización, señalización en zonas críticas y publicación diaria del FWI. General Pueyrredon fue el primer municipio bonaerense en implementar esta herramienta.

Preparación: capacitaciones al personal municipal y a los organismos que intervienen ante emergencias.

Mitigación: coordinación de acciones para reducir riesgos, con foco en los incendios de interfase, que amenazan áreas urbanas.

Reconstrucción: trabajo conjunto con otros organismos y la comunidad para restaurar las zonas afectadas tras un incendio.

Recomendaciones clave para evitar incendios

Defensa Civil recordó una serie de medidas fundamentales para reducir el riesgo:

No realizar quemas de pastizales, restos de poda ni residuos.

No arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.

No tirar colillas de cigarrillos.

Encender fogatas solo en lugares habilitados y apagarlas correctamente.

Realizar raleo de árboles, cortando ramas desde el suelo hasta los dos metros de altura.