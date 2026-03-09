Crece la preocupación entre los trabajadores de la Tienda y el Shopping Los Gallegos ante el proceso de cambio de propietarios que atraviesa el tradicional complejo comercial de Mar del Plata y que ya comenzó a generar incertidumbre sobre la continuidad de los puestos laborales.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica advirtieron que en los últimos días se registraron dos despidos, lo que encendió la alarma entre el personal debido a que, según señalaron, existía un compromiso previo de no avanzar con cesantías durante la etapa de transición hacia el nuevo grupo empresario.

El gremio sostuvo que la situación impacta directamente en los trabajadores de la Tienda y el Shopping Los Gallegos, donde se desempeñan alrededor de 150 empleados, a los que se suman más de 100 puestos de trabajo indirectos vinculados a los distintos locales y servicios que funcionan dentro del complejo.

En ese contexto, desde la organización sindical remarcaron que cualquier recorte de personal podría afectar a más de 250 familias marplatenses que dependen de la actividad comercial que se desarrolla en el establecimiento.

Ante este escenario, el sindicato informó que realizó presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para solicitar la intervención del organismo y que se revisen las cesantías registradas durante el proceso de transición empresarial.

Desde el gremio señalaron que seguirán de cerca la situación y aseguraron que impulsarán las acciones necesarias para resguardar las fuentes laborales y evitar que se profundice la incertidumbre entre los trabajadores del complejo comercial.