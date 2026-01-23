La provincia de Buenos Aires atravesará en los próximos días una ola de calor con registros térmicos que, en algunos distritos, podrían alcanzar los 37 grados. El fenómeno, que se extendería durante el fin de semana y buena parte de la próxima semana, mantiene en alerta a las autoridades por el impacto que puede generar tanto en la salud como en el ambiente.

Mientras este viernes rige una alerta amarilla por temperaturas extremas en gran parte del país, el territorio bonaerense se prepara para jornadas consecutivas de calor intenso. Las condiciones previstas cumplen con los parámetros que definen una ola de calor: valores máximos y mínimos elevados durante al menos tres días seguidos, de manera simultánea.

En la zona centro de la provincia, ciudades como Tandil y Azul registrarían temperaturas máximas de entre 33 y 35 grados. En tanto, hacia el noroeste bonaerense, localidades como Trenque Lauquen, Bolívar y Pehuajó podrían alcanzar los 36 grados, con sensaciones térmicas aún más elevadas debido a la baja humedad y la falta de viento refrescante.

Hacia el norte provincial, el panorama será todavía más exigente. En el área de San Nicolás se esperan picos de hasta 37 grados, en un contexto donde las lluvias aisladas previstas no lograrían generar un alivio significativo y el calor persistiría durante varios días consecutivos.

En contraste, la costa atlántica tendrá registros más moderados, aunque igualmente elevados para la región. Ciudades como Mar del Plata, Necochea y Pinamar podrían alcanzar máximas cercanas a los 30 grados, con probabilidad de chaparrones de verano que aportarían alivios temporarios pero sin modificar el escenario general.

El calor extremo vuelve a poner el foco en el riesgo de incendios rurales, que ya provocaron la quema de alrededor de 20 mil hectáreas en el sur bonaerense durante el último mes. Las actuales condiciones meteorológicas incrementan notablemente la posibilidad de nuevos focos ígneos en campos y zonas forestales.

Con temperaturas superiores a los 30 grados, humedad por debajo del 30% y vientos que pueden superar los 30 km por hora, gran parte de la provincia se encuentra en un escenario considerado crítico. Bajo estas condiciones, pastizales y rastrojos pueden arder con rapidez, por lo que se refuerzan las advertencias para extremar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda provocar incendios.