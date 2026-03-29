​El Teatro Auditorium no es solo una sala de espectáculos; es el corazón del patrimonio cultural bonaerense en Mar del Plata. Sin embargo, detrás del brillo de las marquesinas de temporada, el edificio —proyectado por el arquitecto Alejandro Bustillo— atraviesa hoy uno de sus momentos más críticos debido a una profunda crisis de infraestructura.

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​Las quejas que se multiplican entre los pasillos del complejo no son nuevas, pero han alcanzado un punto de no retorno. Entre los puntos más críticos señalados por el personal y técnicos se encuentran filtraciones y humedad, la falta de impermeabilización en techos y terrazas ha provocado filtraciones que afectan no solo la estética de los salones, sino también sectores de depósitos donde se guarda patrimonio escenográfico y técnico invaluable.

También ​instalaciones eléctricas obsoletas, el sistema eléctrico presenta fallas recurrentes, una situación de extrema gravedad considerando la alta demanda de potencia que requieren los equipos de iluminación y sonido de última generación que el teatro debería soportar.

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También la falta de mantenimiento en las calderas y equipos de aire acondicionado central hace que, en pleno invierno o durante los picos de calor, la experiencia tanto para los artistas en camarines como para el público sea deficiente.

En ​Seguridad e Higiene, los trabajadores han reportado la falta de insumos básicos y elementos de seguridad necesarios para realizar tareas de altura en el escenario y los puentes de maniobra. "No se puede sostener un teatro de esta magnitud solo con la mística y el esfuerzo de su gente", advierten desde los sectores técnicos. La preocupación principal radica en que el deterioro no es solo cosmético, sino estructural. El paso del tiempo, sumado al ambiente salino del puerto y la falta de partidas presupuestarias para mantenimiento preventivo, ha generado un cóctel peligroso.

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​A este panorama se suma el descontento salarial de los empleados, quienes se encuentran en estado de asamblea permanente. Si bien el detonante fue la última paritaria, el clima de tensión se alimenta diariamente por las condiciones laborales: trabajar en un edificio que "se viene abajo" afecta directamente la moral de un plantel que ve cómo el emblema cultural de la provincia pierde su esplendor.

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​Con la cercanía de Semana Santa y el inicio de la programación de media estación, el interrogante es cuánto tiempo más podrá el Auditorium disimular estas grietas. La necesidad de una inversión integral por parte del Gobierno Provincial es urgente; de lo contrario, el riesgo de cierres parciales de salas o accidentes operativos dejará de ser una amenaza para convertirse en una triste realidad.



​El patrimonio de los marplatenses no puede esperar a la próxima temporada para ser escuchado.