El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla para esta tarde en la región, ante la posibilidad de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Ads

Además, se prevé que puedan estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

Las autoridades recomiendan evitar la circulación por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario. Asimismo, se solicita asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.

Ads

Puede interesarte

Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

Ads