El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para este lunes en Mar del Plata, donde se esperan fenómenos meteorológicos de intensidad que podrían incluir abundante caída de agua, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

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Según el organismo nacional, este tipo de alerta advierte sobre fenómenos potencialmente peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes. De hecho, menos del 10% de los niveles de alerta que emite el SMN corresponden a la categoría naranja.

Las precipitaciones comenzarán durante la madrugada y se intensificarán a partir de la mañana, con una temperatura cercana a los 22 grados. Con el correr de las horas se prevé que las tormentas ganen intensidad.

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Durante la tarde se alcanzará la temperatura máxima de la jornada, que rondará los 26 grados, mientras continuarán las lluvias fuertes en distintos sectores de la ciudad.

Hacia la noche, el termómetro se ubicará cerca de los 25 grados y se espera la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, provenientes del sector norte.

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De acuerdo con el pronóstico extendido, la inestabilidad continuará durante el martes, jornada para la cual también rige una alerta naranja. Las condiciones mejorarían recién el miércoles, cuando se espera un cambio más marcado en el tiempo en la región.